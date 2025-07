Energiewende in Westsachsen: Stromnetzbetreiber setzt auf digitale Technik

Mit moderner Technik will Mitnetz Stromausfälle schneller beheben und das Netz für wachsende Strommengen rüsten – im Landkreis Zwickau starten dafür neue digitale Trafostationen.

Der Netzbetreiber Mitnetz Strom will sein Netz in Westsachsen zukunftssicher machen und investiert dafür in digitale Technik. In diesem Jahr sollen im Kreis Zwickau insgesamt 25 neue digitale Ortsnetz-Trafostationen entstehen, darunter drei in Lichtentanne und acht in Hohenstein-Ernstthal. Diese Stationen sind fernsteuerbar und liefern Daten, um...