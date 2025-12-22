Englisch mit Witz und Reimen: BBC-Show erobert die Käthe-Kollwitz-Grundschule in Crimmitschau

Werdau
Mitreißend, musikalisch, englisch: „The Rhyme Rocket“ macht Grundschülern Lust aufs Sprachenlernen. Schüler und Lehrer sind begeistert.
May und Rachel haben vor Kurzem mit Witz und Tempo durchs Programm geführt. Ihre Vorlage: die BBC-Kindersendung „The Rhyme Rocket“, in der auf unterhaltsame Weise mit Reimen die englische Sprache vermittelt wird. In der Aula der Crimmitschauer Käthe-Kollwitz-Grundschule wurde daraus ein lebendiges Bühnenspektakel mit Bewegung, Musik und...
