Erfolgreiches Debüt: Crimmitschauer Boxturnier zieht 180 Zuschauer an

Die Veranstaltung „Fäuste für Fairness“ war für den Crimmitschauer Box Club Neuland. Die Sportler und Besucher waren gleichermaßen begeistert.

Zufrieden waren die 40 Mitglieder des Crimmitschauer Box Clubs am Samstagabend am Ende des 1. Crimmitschauer Boxturniers. Das fand im Haus der Vereine unter dem Motto „Fäuste für Fairness“ statt. Für den im Januar neu gegründeten Verein war es ein gelungener Einstieg ins Wettkampfgeschehen. Mit 180 Zuschauern, 100 Sportlern sowie Trainern...