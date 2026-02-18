Erinnerungen an das Kfz-Werk „Ernst Grube“: Neues Stadtgespräch feiert in Werdau seine Premiere

Werdau
Das Miteinander-Netzwerk startet am 13. März in der Tuchfabrik das „Werdauer Stadtgespräch“. Stadtrat André Oehler moderiert den Auftakt. Zeitzeugen berichten vom Arbeitsalltag.
Premiere für ein neues Kulturformat in Werdau: Erstmals lädt das „Werdauer Stadtgespräch“ zum öffentlichen Austausch ein. Zum Auftakt rückt ein DDR-Industriebetrieb ins Zentrum der Erinnerung. Wenn am 13. März, 19 Uhr im Raum des Vereins „Kultur Insel“ in der Tuchfabrik die Türen öffnen, beginnt für die Stadt ein Experiment. Mit...
