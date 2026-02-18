MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Erinnerungen an das Kfz-Werk „Ernst Grube“: Neues Stadtgespräch feiert in Werdau seine Premiere

Im Vereinsraum der Kulturinsel in der Tuchfabrik findet der Gesprächsabend statt.
Im Vereinsraum der Kulturinsel in der Tuchfabrik findet der Gesprächsabend statt. Bild: Walther/Archiv
Im Vereinsraum der Kulturinsel in der Tuchfabrik findet der Gesprächsabend statt.
Im Vereinsraum der Kulturinsel in der Tuchfabrik findet der Gesprächsabend statt. Bild: Walther/Archiv
Werdau
Erinnerungen an das Kfz-Werk „Ernst Grube“: Neues Stadtgespräch feiert in Werdau seine Premiere
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Miteinander-Netzwerk startet am 13. März in der Tuchfabrik das „Werdauer Stadtgespräch“. Stadtrat André Oehler moderiert den Auftakt. Zeitzeugen berichten vom Arbeitsalltag.

Premiere für ein neues Kulturformat in Werdau: Erstmals lädt das „Werdauer Stadtgespräch“ zum öffentlichen Austausch ein. Zum Auftakt rückt ein DDR-Industriebetrieb ins Zentrum der Erinnerung. Wenn am 13. März, 19 Uhr im Raum des Vereins „Kultur Insel“ in der Tuchfabrik die Türen öffnen, beginnt für die Stadt ein Experiment. Mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
1 min.
Fernweh im Klub-Ambiente: Werdauer nehmen ihr Publikum mit nach Tunesien
Im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik findet am Freitag eine Premiere statt.
Der Verein „Kultur Insel“ lädt für Freitag zum Start einer neuen Veranstaltungsreihe in die Tuchfabrik ein.
Annegret Riedel
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
11.02.2026
1 min.
Knete und Kakao: Werdauer Verein bietet zwei Veranstaltungen an einem Tag
Zum Basteln sind für den 19. Februar Kinder in den Tuchfabrik Werdau eingeladen.
In der Tuchfabrik an der August-Bebel-Straße sind am 19. Februar Kinder und Erwachsene willkommen.
Annegret Riedel
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
14:06 Uhr
3 min.
"Wie ein Ehering": Gimmler und Rydzek feiern Olympia-Bronze
Coletta Rydzek (l) und Laura Gimmler haben die erste Medaille für die deutschen Langläuferinnen bei diesen Winterspielen gewonnen.
Coletta Rydzek und Laura Gimmler jubeln über die erste Langlauf-Medaille für Deutschland bei diesen Winterspielen. Rydzeks Bruder weint. Gimmler berichtet von einer schlaflosen Nacht.
Thomas Eßer und Stefan Tabeling, dpa
14:00 Uhr
2 min.
Abenteurer zeigt im Erzgebirge beeindruckende Lichtbildreportage
Ralf Schwan durchquerte bei seiner Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer auch die Hochgebirgswelt Nordspaniens.
Mit Geschichten und Bildern werden in Annaberg die Erlebnisse einer 850 Kilometer langen Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer vermittelt.
Holk Dohle
Mehr Artikel