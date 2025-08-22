Erstes privates Reisebüro: Werdauer waren offenbar die schnellsten

Nur einen Monat nach dem Mauerfall verkaufte ein Ehepaar aus Westsachsen die ersten Reisen in den Westen. Dabei wollte der Werdauer eigentlich nur Fotos machen.

In Kirchberg hat sich jetzt die Leiterin eines der ersten privaten Reisebüros in der Region zur Ruhe gesetzt. Das allererste private Reisebüro im Landkreis Zwickau gab es aber vermutlich in Werdau. Nur rund einen Monat nach dem Mauerfall fasste eine Werdauer Familie den Mut, den DDR-Bürgern Reisen in den Westen zu verkaufen. Wie Anneruth Simon...