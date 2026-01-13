MENÜ
  • Zwickau
  • Werdau
  • ETC Crimmitschau wählt Vorstand: Sitzen bald Fanvertreter in der Chefetage des Stammvereins?

Bild: A. Kretschel/Archiv
Blick in die Heine-Kurve. Eispiraten-Fans sollen Interesse an einem Engagement im ETC-Vorstand zeigen. Bild: A. Kretschel/Archiv
ETC Crimmitschau wählt Vorstand: Sitzen bald Fanvertreter in der Chefetage des Stammvereins?
Von Holger Frenzel
Nach personellen Turbulenzen findet am Mittwochabend die Mitgliederversammlung statt. Rund 800 Mitglieder gehören zum Verein. Ein Ziel: Der Vorstand soll breiter aufgestellt werden.

Der personelle Aderlass auf verantwortlichen Positionen des ETC Crimmitschau ist heftig. Matthias Gerth gab die Aufgaben als Vereinsvorsitzender im Sommer 2025 ab. Stefan Rudert hörte im Frühjahr 2024 als stellvertretender Vorsitzender auf. Die Zusammenarbeit mit Simon Steiner, der als Trainer für den sportlichen Bereich verantwortlich war,...
