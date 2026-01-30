Evakuierung in Crimmitschau: Feuerwehr rückt zum neuen Edeka-Center aus

Erst Mitte Dezember vergangenen Jahres eröffnet, gab es jetzt einen unerwarteten Zwischenfall im innerstädtischen Supermarkt.

Ein Feueralarm hat am Donnerstagnachmittag im neuen Edeka-Center in Crimmitschau einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Supermarkt musste vorsorglich geräumt werden. Wie Gemeindewehrleiter Erik Marr sagt, rückte die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug an. Auslöser des Alarms war demnach der Backofen im vorderen Bereich. Vor Ort stellten die...