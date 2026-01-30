MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Evakuierung in Crimmitschau: Feuerwehr rückt zum neuen Edeka-Center aus

Das neue Edeka-Center in Crimmitschau musste am Donnerstag wegen Feueralarms geräumt werden.
Das neue Edeka-Center in Crimmitschau musste am Donnerstag wegen Feueralarms geräumt werden. Bild: Köhler
Das neue Edeka-Center in Crimmitschau musste am Donnerstag wegen Feueralarms geräumt werden.
Das neue Edeka-Center in Crimmitschau musste am Donnerstag wegen Feueralarms geräumt werden. Bild: Köhler
Werdau
Evakuierung in Crimmitschau: Feuerwehr rückt zum neuen Edeka-Center aus
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst Mitte Dezember vergangenen Jahres eröffnet, gab es jetzt einen unerwarteten Zwischenfall im innerstädtischen Supermarkt.

Ein Feueralarm hat am Donnerstagnachmittag im neuen Edeka-Center in Crimmitschau einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Supermarkt musste vorsorglich geräumt werden. Wie Gemeindewehrleiter Erik Marr sagt, rückte die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug an. Auslöser des Alarms war demnach der Backofen im vorderen Bereich. Vor Ort stellten die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jochen Walther
2 min.
16.12.2025
2 min.
Kommentar zum neuen Einkaufsmarkt: Crimmitschauer Innenstadt ist in Bewegung. Aber wohin führt der Weg?
Meinung
Redakteur
Noch sind nicht alle der insgesamt 300 Parkplätze auf dem Privatgelände fertiggestelt.
Frequenz allein reicht nicht: Jetzt sind Stadt, Werbegemeinschaft und Händler gefragt – damit sich aus dem Schwung rund ums Edeka-Center echte Impulse für die Innenstadt entwickeln.
Jochen Walther
10:18 Uhr
2 min.
Tennis-Drama in Melbourne: Zverev verliert gegen Alcaraz
Alexander Zverev hat das Finale bei den Australian Open verpasst.
Alexander Zverev verliert in Melbourne das längste Tennisspiel seiner Karriere. Gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz muss er sich in fünf Sätzen und nach viel Drama geschlagen geben.
29.12.2025
2 min.
Comeback an der Werdauer Straße in Crimmitschau: Stölzel-Filiale öffnet im neuen Diska
Noch geschlossen, bald zurück: Die Bäckerei Stölzel bleibt Teil des Standortes Werdauer Straße.
Die Traditionsbäckerei aus Rochlitz bleibt vor Ort: Mit dem Neustart im früheren Edeka-Gebäude öffnet auch die modernisierte Filiale wieder, wie Juniorchef Tim Stölzel nun bestätigte.
Jochen Walther
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
10:30 Uhr
4 min.
Sie werben in Bayern und Baden-Württemberg auf Plakaten fürs Vogtland
Zahnarzt Jan-Philipp Kunze, Analog-Astronautin Anika Mehlis und Unternehmer Ronny Jäkel (von links) sind die Gesichter der neuen Kampagne vom Vogtlandkreis.
Mit einer neuen Kampagne will der Vogtlandkreis die Region als attraktiven Wirtschafts- und Lebensraum zeigen. Drei persönliche Lebensgeschichten stehen dabei beispielhaft für berufliche Chancen.
Christian Schubert
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel