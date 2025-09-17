Evakuierungsübung im Kunsteisstadion in Crimmitschau: Stadt lädt zur Auswertungsrunde

Die Übung am Freitag hat neue Erkenntnisse gebracht. Details sollen erst mit Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr besprochen werden.

Zur Auswertung der Evakuierungsübung im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau gibt es ein Treffen von Vertretern der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes. Auch Verantwortliche des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau sollen teilnehmen. Beim Testspiel am Freitagabend gegen Leipzig fand die Übung statt. 983 Zuschauer...