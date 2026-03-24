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  • Evelin Hellwig gibt Schulküche in Neukirchen auf: „Zum Glück fängt mich mein Mann auf“

Evelin Hellwig wird im September 70, will nun bald in Rente gehen und den Kochlöffel für immer aus den Händen legen. Die Köchin hat einst im Zwickauer Hotel Wagner gelernt.
Evelin Hellwig wird im September 70, will nun bald in Rente gehen und den Kochlöffel für immer aus den Händen legen. Die Köchin hat einst im Zwickauer Hotel Wagner gelernt. Foto: Ralph Köhler
Mittagessen und Imbiss-Angebot können im farbenfrohen Speisesaal eingenommen werden.
Mittagessen und Imbiss-Angebot können im farbenfrohen Speisesaal eingenommen werden. Foto: Ralph Köhler
Das Gebäude, in dem sich die Schulküche befindet, gehört der Gemeinde Neukirchen.
Das Gebäude, in dem sich die Schulküche befindet, gehört der Gemeinde Neukirchen. Foto: Ralph Köhler
Evelin Hellwig wird im September 70, will nun bald in Rente gehen und den Kochlöffel für immer aus den Händen legen. Die Köchin hat einst im Zwickauer Hotel Wagner gelernt.
Evelin Hellwig wird im September 70, will nun bald in Rente gehen und den Kochlöffel für immer aus den Händen legen. Die Köchin hat einst im Zwickauer Hotel Wagner gelernt. Foto: Ralph Köhler
Mittagessen und Imbiss-Angebot können im farbenfrohen Speisesaal eingenommen werden.
Mittagessen und Imbiss-Angebot können im farbenfrohen Speisesaal eingenommen werden. Foto: Ralph Köhler
Das Gebäude, in dem sich die Schulküche befindet, gehört der Gemeinde Neukirchen.
Das Gebäude, in dem sich die Schulküche befindet, gehört der Gemeinde Neukirchen. Foto: Ralph Köhler
Werdau
Evelin Hellwig gibt Schulküche in Neukirchen auf: „Zum Glück fängt mich mein Mann auf“
Redakteur
Von Jochen Walther
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Seit 2000 steht die 69-jährige Köchin als Chefin am Herd. Im Juli hört sie auf. Die Suche nach einem Nachfolger blieb bisher erfolglos. Für viele Kinder ist die Versorgung damit ungewiss.

Evelin Hellwig steht am Herd, rührt in der Soße, probiert, würzt nach – so wie seit Jahrzehnten. Und doch ist nichts mehr wie früher. Denn irgendwo zwischen Töpfen und Tellern wächst ein Gedanke, den sie selbst kaum aushält: Bald wird das alles vorbei sein. Seit 1990 arbeitet sie in dieser Küche. Damals noch an der Seite ihres Vaters....
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