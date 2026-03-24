Evelin Hellwig gibt Schulküche in Neukirchen auf: „Zum Glück fängt mich mein Mann auf“

Seit 2000 steht die 69-jährige Köchin als Chefin am Herd. Im Juli hört sie auf. Die Suche nach einem Nachfolger blieb bisher erfolglos. Für viele Kinder ist die Versorgung damit ungewiss.

Evelin Hellwig steht am Herd, rührt in der Soße, probiert, würzt nach – so wie seit Jahrzehnten. Und doch ist nichts mehr wie früher. Denn irgendwo zwischen Töpfen und Tellern wächst ein Gedanke, den sie selbst kaum aushält: Bald wird das alles vorbei sein. Seit 1990 arbeitet sie in dieser Küche. Damals noch an der Seite ihres Vaters....