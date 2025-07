Exkursion in den Werdauer Wald

Waldbesitzer und Interessierte werden am 22. Juli vom Revierförster in Fraureuth informiert.

Fraureuth.

Waldinteressierte und Waldbesitzer werden vom Forstbezirk Plauen des Sachsenforsts zu einer Exkursion im Werdauer Wald eingeladen. Am Dienstag, 22. Juli, widmet sich die Veranstaltung unter Leitung von Revierförster Karsten Preußner drei größeren Themen: Zum einen ist der laufende und noch geplante Waldumbau Thema, dann wird die Situation rund um den Borkenkäfer beleuchtet, und schließlich widmen sich die Förster der Forstförderung. Treffpunkt für die kostenfreie Exkursion ist am 22. Juli um 16.30 Uhr am Revier Werdau am Parkplatz am Waldbad Fraureuth, Rudolf-Breitscheid-Str. 75. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Forstbezirk ist im Landkreis Zwickau und im Vogtlandkreis für 41.711 ha Wald verantwortlich. (kru)