Fahrzeug überschlägt sich in der Nähe des Modellflugplatzes in Neukirchen: Drei Personen leicht verletzt

Die S 290 zwischen Zwickau und Crimmitschau war nach einem Unfall etwa eine Stunde lang gesperrt. Was zum Sachschaden bekannt ist.

Neukirchen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der S 290 in der Nähe des Modellflugplatzes in Neukirchen haben sich am Sonntagnachmittag drei Menschen leicht verletzt. Laut einem Sprecher der Zwickauer Polizeidirektion hatte der Fahrer des Wagens gegen 14 Uhr in Richtung Crimmitschau fahrend die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach im kleinen Seitengraben liegen.

Die drei Insassen konnten das Fahrzeug laut Polizei selbstständig verlassen. Beim 26-jährigen Fahrer habe ein Test positiv auf Cannabis angeschlagen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro. Die Harthstraße/S 290 zwischen Zwickau und Crimmitschau war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde lang voll gesperrt. (kru/hof)