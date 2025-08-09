Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei

Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.

Mit Fanfaren und guter Laune hat Crimmitschau am Samstag sein Stadtfest eröffnet. Traditionell marschierte der Fanfarenzug auf die Hauptbühne am Markt, wo das Festzelt vor dem Rathaus schon am Vormittag gut gefüllt war. Unter den Gästen waren auch Landrat Carsten Michaelis (CDU) und mehrere Stadträte. Oberbürgermeister André Raphael (CDU)...