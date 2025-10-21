Fans der Eispiraten Crimmitschau sagen Sonderzug ab: Warum der Club das finanzielle Risiko nicht absichert

Da ein Betrag im fünfstelligen Euro-Bereich fehlt, schalten die Signale im Dezember 2025 nicht auf rot. Hätte Geschäftsführer Jörg Buschmann die Sonderzug-Absage vielleicht verhindern können?

Das angepeilte Ziel von mindestens 400 Anmeldungen für den Sonderzug haben die Anhänger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau verpasst. Damit muss der Sonderzug, der am 7. Dezember nach Bietigheim-Bissingen rollen sollte, abgesagt werden. Die Entscheidung teilen die Organisatoren über die sozialen Netzwerke – unter anderem den...