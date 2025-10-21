Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Fans der Eispiraten Crimmitschau sagen Sonderzug ab: Warum der Club das finanzielle Risiko nicht absichert

Mit Bussen statt mit einem Sonderzug fahren die Eispiraten-Fans zum Auswärtsspiel nach Bietigheim-Bissingen.
Mit Bussen statt mit einem Sonderzug fahren die Eispiraten-Fans zum Auswärtsspiel nach Bietigheim-Bissingen. Bild: Andreas Kretschel
Mit Bussen statt mit einem Sonderzug fahren die Eispiraten-Fans zum Auswärtsspiel nach Bietigheim-Bissingen.
Mit Bussen statt mit einem Sonderzug fahren die Eispiraten-Fans zum Auswärtsspiel nach Bietigheim-Bissingen. Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Fans der Eispiraten Crimmitschau sagen Sonderzug ab: Warum der Club das finanzielle Risiko nicht absichert
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Da ein Betrag im fünfstelligen Euro-Bereich fehlt, schalten die Signale im Dezember 2025 nicht auf rot. Hätte Geschäftsführer Jörg Buschmann die Sonderzug-Absage vielleicht verhindern können?

Das angepeilte Ziel von mindestens 400 Anmeldungen für den Sonderzug haben die Anhänger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau verpasst. Damit muss der Sonderzug, der am 7. Dezember nach Bietigheim-Bissingen rollen sollte, abgesagt werden. Die Entscheidung teilen die Organisatoren über die sozialen Netzwerke – unter anderem den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:40 Uhr
4 min.
Trotz Nachteil ihrer Freiluftbahn: Chemnitzer Eisschnellläufer wollen sich im Junioren-Weltcup beweisen
Mika Louise Brandt ist eines von vier Chemnitzer Nachwuchstalenten, das bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen in Inzell überzeugen konnte.
Auf dem Eisoval im heimischen Küchwald beginnt die Saison erst kommende Woche. Damit die Sportler des ECC trotzdem in den nächsten Monaten vorn mitmischen können, hat der Verein zuletzt viel getan.
Anika Zimny
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
14.08.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau starten ohne Hauptsponsor: Wie teuer der beste Platz auf dem Trikot ist und welche Notlösung geplant ist
So sehen die Eispiraten-Trikots aus: Tyler McGauley, Dominic Walsh und Ole Olleff (von links) mit den neuen Jerseys.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat seine neuen Jerseys präsentiert - mit Bezug zur Stadtgeschichte. Der Platz auf der Brust ist noch leer. Mit zwei Partnern laufen Verhandlungen.
Holger Frenzel
27.09.2025
3 min.
Eispiraten Crimmitschau freuen sich auf Ansturm aus Düsseldorf: Sonderzug darf nur bis Gößnitz fahren
Die Anhänger aus der Heine-Kurve freuen sich auf einige Heimspiele mit gut gefülltem Gäste-Fanblock.
Neben dem Derby-Gegner aus Weißwasser kommen einige Eishockey-Teams mit großer Fan-Unterstützung in das Kunsteisstadion im Sahnpark. Die Gastgeber helfen im Februar 2026 sogar mit Shuttle-Bussen. Warum?
Holger Frenzel
Mehr Artikel