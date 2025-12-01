Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Fans der Eispiraten Crimmitschau verwüsten Toiletten in der Donau-Arena Regensburg

Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Eispiraten-Fans hinterließen auswärts in Regensburg eine Spur der Verwüstung.
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Eispiraten-Fans hinterließen auswärts in Regensburg eine Spur der Verwüstung. Bild: A. Kretschel/Archiv
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Eispiraten-Fans hinterließen auswärts in Regensburg eine Spur der Verwüstung.
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Eispiraten-Fans hinterließen auswärts in Regensburg eine Spur der Verwüstung. Bild: A. Kretschel/Archiv
Werdau
Fans der Eispiraten Crimmitschau verwüsten Toiletten in der Donau-Arena Regensburg
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Vorfall am Sonntag ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Was auf den Fotos, die von den Eisbären an die Eispiraten geschickt wurden, zu sehen ist.

Die Fotos wecken Erinnerungen an Hinterlassenschaften, die man sonst von Fußball-Fans kennt. Aufkleber und Schmierereien befinden sich an Fliesen. Wasser steht in verstopften Toiletten. Kabel, die zu einer Lampe gehören, hängen herunter. Eine Spur der Verwüstung haben Anhänger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau am Sonntag in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.11.2025
2 min.
Nach Angriff auf Fanbus der Kassel Huskies in Crimmitschau: Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch
Nach einem Angriff auf den Fanbus der Kassel Huskies am Kunsteisstadion im Sahnpark ermittelt die Polizei auch wegen Landfriedensbruch.
Nach dem Vorfall, der sich Mitte November ereignet hat, gibt es neue Informationen. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Hessen erlitt Verletzungen. Die Polizei befindet sich auf der Suche nach Zeugen.
Holger Frenzel
09:45 Uhr
4 min.
Polizei-Großaufgebot bei Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau: „Chaoten, die Sportart für halbstarke Verhaltensweisen missbrauchen“
Mit einem großen Aufgebot war die Polizei beim Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und der Düsseldorfer EG im Einsatz.
Nach Angriff auf Fanbusse aus Kassel und Sachbeschädigungen in Regensburg reagiert die Polizei. Sie schickt mehr Kräfte ins Kunsteisstadion im Sahnpark. Wovor Geschäftsführer Jörg Buschmann warnt und was der Fanbeauftragte Norman Pilling verurteilt.
Holger Frenzel
09:02 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 05.12.2025
 3 Bilder
Advent an der Küste. Der Museumshafen in Leer ist weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
09:00 Uhr
3 min.
Marode Brücke im Vogtland: Kreisrat fordert Fundament-Untersuchung
Die Elsterbrücke zwischen der B 92 und Unterhermsgrün soll abgerissen und neugebaut werden.
Der geplante Abriss der Elster-Überquerung bei Unterhermsgrün beschäftigt die benachbarte Gemeinde Eichigt. Unterdessen singt die Stadt Oelsnitz ein Klagelied auf den Brückenbesitzer Vogtlandkreis.
Ronny Hager
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel