Fans der Eispiraten Crimmitschau verwüsten Toiletten in der Donau-Arena Regensburg

Nach dem Vorfall am Sonntag ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Was auf den Fotos, die von den Eisbären an die Eispiraten geschickt wurden, zu sehen ist.

Die Fotos wecken Erinnerungen an Hinterlassenschaften, die man sonst von Fußball-Fans kennt. Aufkleber und Schmierereien befinden sich an Fliesen. Wasser steht in verstopften Toiletten. Kabel, die zu einer Lampe gehören, hängen herunter. Eine Spur der Verwüstung haben Anhänger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau am Sonntag in...