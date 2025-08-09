Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Fans, Sonne, Autogramme: Crimmitschauer bei Stadtfest im Eishockeyfieber

Lucia und Johanna sind leidenschaftliche Fans, die die Vorstellung der Eispiraten verfolgten.
Lucia und Johanna sind leidenschaftliche Fans, die die Vorstellung der Eispiraten verfolgten. Bild: Walther
Lucia und Johanna sind leidenschaftliche Fans, die die Vorstellung der Eispiraten verfolgten.
Lucia und Johanna sind leidenschaftliche Fans, die die Vorstellung der Eispiraten verfolgten. Bild: Walther
Werdau
Fans, Sonne, Autogramme: Crimmitschauer bei Stadtfest im Eishockeyfieber
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Hitze, Musik und Jubel präsentierten die Eispiraten ihr Team, umgeben von treuen Anhängern, blitzenden Kameras und ausgelassener Stimmung.

Am späten Samstagnachmittag verwandelte sich der Markt in ein Meer aus Trikots, Fahnen und gespannter Erwartung. Unter strahlender Sonne und knapp 30 Grad wurden die Eishockeyspieler auf der Hauptbühne einzeln begrüßt. Moderatorin Tina Wojnowski hielt tapfer durch, während Hardcore-Fans wie Lucia und Johanna, aus der Nähe von Crimmitschau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
2 min.
Crimmitschauer Marktfest eröffnet – Livemusik und Party bis Mitternacht
Die Band Rock Ambulance aus Zwickau hat zum Auftakt etwa 800 Fans nach Crimmitschau gelockt.
Rund 800 Besucher sind zum Auftakt in die Innenstadt geströmt. Zwischen Bühne, Buden und Begegnungen herrscht ausgelassene Stimmung. Am Samstag geht‘s mit Programm für die ganze Familie weiter.
Jochen Walther
06.08.2025
4 min.
Crimmitschauer sind schon in Feierlaune: Besuchertipps, Vereine und Eispiraten beim Stadtfest hautnah erleben
Event-Caterer Michael Rudel (r.) mit Sohn und Juniorchef, Maximilian Rudel, während der Vorbereitung auf dem Crimmitschau Marktplatz.
Wo DJs auf Eishockey-Profis treffen und Mauritius-Bier fließt: Die Pleißestadt wird von Freitag bis Sonntag zur Feiermeile – mit Livemusik, Rummel und kulinarischen Klassikern.
Jochen Walther
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:00 Uhr
5 min.
Leerer Blick junger Leute: Was ist der "Gen Z Stare"?
Schauspielerin Lily-Rose Depp schaut in typischer roter Teppich-Pose mit kühler Miene in die Kamera. (Archivbild)
Die junge Bedienung im Café glotzt den Kunden bei der Kaffee-Bestellung nur starr an. Das wird zumindest gerade der Generation Z im Internet unterstellt. Was ist dran am viralen Phänomen?
Sabrina Szameitat, dpa
11.08.2025
4 min.
140-Einwohner-Dorf mit zwei Gaststätten und einem Bäcker im Landkreis Zwickau: Ein Besuch in Voigtlaide
Antje von Bock hat – wie viele weitere Einwohner – ihren Vorgarten bereits für das Jubiläum „300 Jahre Voigtlaide“ geschmückt.
Der Glauchauer Ortsteil, der 300-jähriges Bestehen feiert, erfreut sich bei Ausflüglern großer Beliebtheit. Wo die Ruhe des Rümpfwaldes und die Attraktivität des Spielplatzes sogar (etwas) die Wirtschaft ankurbeln.
Holger Frenzel
07:00 Uhr
3 min.
Zweiter Südamerikaner bei Freiberger Handballern: Argentinisches Talent verstärkt die HSG
Neues Gesicht bei den HSG-Dachsen: Tomas Chiriaco.
Mit Tomas Chiriaco hat die HSG Freiberg einen weiteren Kreisspieler verpflichtet. Der 20-Jährige bringt dabei schon internationale Erfahrung mit und spricht sechs Sprachen.
Steffen Bauer
Mehr Artikel