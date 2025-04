Fassadenschäden nach Balkonbrand in Werdau vollständig beseitigt

Die Erneuerungen am Kirchplatz 12 sind abgeschlossen. Mieterin Bärbel Schlüssler hat innerhalb des Gebäudes eine andere Wohnung bezogen. Was bleibt, sind offene Ermittlungsfragen.

Drei Monate nach dem Balkonbrand am Gebäude Kirchplatz 12 in Werdau sind die Schäden an der Fassade nicht mehr sichtbar, das Gerüst wurde abgebaut. Am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, war es auf dem Balkon von Mieterin Bärbel Schlüssler zu einem Feuer gekommen, das neben der Fassade auch die Wohnung in Mitleidenschaft zog. Ein auf dem...