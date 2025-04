Feuer im Geburtshaus von Wilhelm Stolle in Crimmitschau: „Mein Nachbar hat sofort Feuerwehr und Polizei alarmiert“

Das Haus gammelt schon länger vor sich hin. Anlieger wollen dort ab und an einen Mann gesehen haben, der dort eingestiegen ist. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Am Morgen nach dem Brand im Geburtshaus von Wilhelm Stolle im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen offenbart sich das Ausmaß der Schäden. Arg in Mitleidenschaft gezogen sind vor allem die Fassade und das Dach, die in Richtung Bahnlinie zeigen. Laut Polizei soll ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro entstanden sein. Inzwischen ist das...