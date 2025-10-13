Feuer und Flamme von klein auf: Jugendwehren Lauterbach und Neukirchen wachsen zusammen

Werdau
Wenn der Nachwuchs Löschangriffe übt und Teamgeist lebt: Zwei Teams aus der Region bündeln ihre Kräfte – mit großen Plänen und viel Einsatz für die Zukunft.
Wenn Kinder in Uniform Schläuche ausrollen, Fahrzeuge inspizieren und beim Dorffest ihr Können zeigen, ist klar: Die Jugendfeuerwehr ist mehr als ein Hobby. In Lauterbach und Neukirchen haben sich die beiden Gruppen erst vor kurzem enger vernetzt – mit viel Potenzial für die Zukunft. „Früh übt sich, wer ein Meister werden will“ –...
