Regionale Nachrichten und News
  • Feuer und Flamme von klein auf: Jugendwehren Lauterbach und Neukirchen wachsen zusammen

Bei der Ausbildung lernen die Kinder und Jugendlichen auch den Umgang mit den Geräten
Bei der Ausbildung lernen die Kinder und Jugendlichen auch den Umgang mit den Geräten Bild: Roland Wagner
Bei der Ausbildung lernen die Kinder und Jugendlichen auch den Umgang mit den Geräten
Bei der Ausbildung lernen die Kinder und Jugendlichen auch den Umgang mit den Geräten Bild: Roland Wagner
Werdau
Feuer und Flamme von klein auf: Jugendwehren Lauterbach und Neukirchen wachsen zusammen
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn der Nachwuchs Löschangriffe übt und Teamgeist lebt: Zwei Teams aus der Region bündeln ihre Kräfte – mit großen Plänen und viel Einsatz für die Zukunft.

Wenn Kinder in Uniform Schläuche ausrollen, Fahrzeuge inspizieren und beim Dorffest ihr Können zeigen, ist klar: Die Jugendfeuerwehr ist mehr als ein Hobby. In Lauterbach und Neukirchen haben sich die beiden Gruppen erst vor kurzem enger vernetzt – mit viel Potenzial für die Zukunft. „Früh übt sich, wer ein Meister werden will“ –...
