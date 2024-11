Feuerwehr-Großaufgebot am Landschulzentrum in Neukirchen: Das ist der Grund

Kräfte aus drei Ortsfeuerwehren müssen eine Löschwasserversorgung von der Pleiße bis zur Bildungseinrichtung aufbauen. Dabei handelt es sich um eine Übung, die wichtige Erkenntnisse bringen soll.

Kräfte aus den Ortsfeuerwehren von Neukirchen, Dänkritz und Lauterbach proben am Samstagvormittag den Ernstfall. Sie absolvieren eine Übung am Landschulzentrum an der Pestalozzistraße in Neukirchen. Beginn war gegen 9.15 Uhr. Das angenommene Szenario: Ein Brand springt von einer Hecke auf einen Schuppen über. Für die Löscharbeiten wird viel...