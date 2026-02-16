Filmmusiken erklingen beim Werdauer Rathauskonzert

Die Muggefugg Symphoniker kommen am Mittwoch mit ihrem aktuellen Programm in die Pleißestadt.

Mit ihrem Programm „Cinema Paradiso“ bringen die Muggefugg Symphoniker am Mittwoch, 18. Februar, einen Hauch von Hollywood nach Werdau. Was wären Filme ohne die dazugehörigen Filmmusiken – man denke nur an „Jenseits von Afrika“, „Winnetou“, „In 80 Tagen um die Welt“ oder an „Cinema paradiso“ und „Spiel mir das Lied vom...