Flächenbrand in Werdau: Flammen bedrohen mehrere Grundstücke

Was als kleiner Brand begann, entwickelte sich blitzschnell zum Großeinsatz. Über 50 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen am Stadtpark.

Ein Flächenbrand hat am Donnerstagabend in Werdau einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine 200 Quadratmeter große Fläche Ödland auf städtischem Grund oberhalb des Stadtparks geriet in Brand. Das Feuer breitete sich rasant aus und drohte auf mehrere Grundstücke an der Ludwig-Jahn-Straße überzugreifen. „Ein Grundstück hatte das...