MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf etwa 200 Quadratmetern brannte Ödland oberhalb des Werdauer Stadtparks.
Auf etwa 200 Quadratmetern brannte Ödland oberhalb des Werdauer Stadtparks. Bild: J. Hübler
Auf etwa 200 Quadratmetern brannte Ödland oberhalb des Werdauer Stadtparks.
Auf etwa 200 Quadratmetern brannte Ödland oberhalb des Werdauer Stadtparks. Bild: J. Hübler
Werdau
Flächenbrand in Werdau: Flammen bedrohen mehrere Grundstücke
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was als kleiner Brand begann, entwickelte sich blitzschnell zum Großeinsatz. Über 50 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen am Stadtpark.

Ein Flächenbrand hat am Donnerstagabend in Werdau einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine 200 Quadratmeter große Fläche Ödland auf städtischem Grund oberhalb des Stadtparks geriet in Brand. Das Feuer breitete sich rasant aus und drohte auf mehrere Grundstücke an der Ludwig-Jahn-Straße überzugreifen. „Ein Grundstück hatte das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
10:38 Uhr
2 min.
Zartes Kalb trifft auf Thunfischsauce: Vitello Tonnato
Italienischer Klassiker für den Festtagstisch: Zartes Kalbfleisch trifft auf cremige Thunfischsoße.
Sie suchen einen pfiffigen Auftakt für das Festmenü? Vitello Tonnato punktet mit feinen Aromen, cremiger Sauce – und lässt sich auch ohne Profi-Küche zubereiten. Kalbsexperten haben Rezept und Tipps.
09.12.2025
1 min.
Wohnhaus im Erzgebirge in Flammen: Brandursache geklärt
Um an den Dachstuhl des Gebäudes in Lugau zu gelangen, setzte die Feuerwehr Drehleitern ein.
Der Brand eines Einfamilienhauses hatte am Montag in Lugau für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Jetzt steht die Brandursache fest.
Katrin Hofmann
10:32 Uhr
2 min.
Prime-Werbung wider Willen: Geld zurück per Sammelklage
Sammelklage für Betroffene: Amazon-Prime-Kunden können sich weiterhin der Klage der Verbraucherzentrale Sachsen anschließen und eine Entschädigung fordern.
Amazon Prime zeigt Werbung ohne Zustimmung – und obwohl Werbefreiheit eigentlich vertraglich zugesichert ist. Was Kundinnen und Kunden über eine mögliche Entschädigung wissen sollten.
11.12.2025
2 min.
Wohnungsbrand: Mieter verletzt, Feuerwehr im Großeinsatz
Die Feuerwehr Dresden löscht einen Brand im vierten Stock eines Wohnhauses in der Stauffenbergallee.
Die Feuerwehr kämpfte mit rund 50 Einsatzkräften gegen einen Brand in der Dresdener Stauffenbergallee. Ein Bewohner wurde mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere evakuiert.
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
Mehr Artikel