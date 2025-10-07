Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Kluft führt Udo Pagels als Floßknecht Ole die Besucher durch den Werdauer Wald.
In Kluft führt Udo Pagels als Floßknecht Ole die Besucher durch den Werdauer Wald. Bild: Museum/Archiv
In Kluft führt Udo Pagels als Floßknecht Ole die Besucher durch den Werdauer Wald.
In Kluft führt Udo Pagels als Floßknecht Ole die Besucher durch den Werdauer Wald. Bild: Museum/Archiv
Werdau
Floßknecht Ole führt Besucher durch den Werdauer Wald
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die informative Tour zur Geschichte der Flößerei beginnt in Leubnitz.

Eine geführte Wanderung mit Udo Pagels alias Floßknecht Ole bietet das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau innerhalb des traditionellen Zeitsprungtages der Tourismusregion Zwickau am 25. Oktober an. Udo Pagel führt die Teilnehmer zu den historischen Originalschauplätzen der Flößergeschichte entlang des Natur- und Geschichtslehrpfades im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.03.2025
1 min.
Floßknecht Ole führt Interessierte durch den Werdauer Wald
Udo Pagel führt als Floßknecht Ole am 30. März Interessierte durch den Werdauer Wald.
Die Wanderung am 30. März findet entlang des historischen Flößergrabens statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Annegret Riedel
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
29.09.2025
2 min.
Dampftag in Werdau: Steampunk, Zeppelin-Simulator und Familienspaß
Die Dampfmaschine im Stadt- und Dampfmaschinenmuseum in Werdau.
Dampfmaschine, fantasievolle Technik und virtuelle Luftfahrten: Im Heimatmuseum erleben die Besucher Geschichte zum Anfassen – mit Mitmachstationen und besonderer Kulisse.
Jochen Walther
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
Mehr Artikel