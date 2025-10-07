Floßknecht Ole führt Besucher durch den Werdauer Wald

Werdau
Die informative Tour zur Geschichte der Flößerei beginnt in Leubnitz.
Eine geführte Wanderung mit Udo Pagels alias Floßknecht Ole bietet das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau innerhalb des traditionellen Zeitsprungtages der Tourismusregion Zwickau am 25. Oktober an. Udo Pagel führt die Teilnehmer zu den historischen Originalschauplätzen der Flößergeschichte entlang des Natur- und Geschichtslehrpfades im...
