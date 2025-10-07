Floßknecht Ole führt Besucher durch den Werdauer Wald

Die informative Tour zur Geschichte der Flößerei beginnt in Leubnitz.

Eine geführte Wanderung mit Udo Pagels alias Floßknecht Ole bietet das Stadt- und Dampfmaschinenmuseum Werdau innerhalb des traditionellen Zeitsprungtages der Tourismusregion Zwickau am 25. Oktober an. Udo Pagel führt die Teilnehmer zu den historischen Originalschauplätzen der Flößergeschichte entlang des Natur- und Geschichtslehrpfades im...