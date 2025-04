Frauenpower: Diese Crimmitschauerin führt erfolgreich einen Familienbetrieb

Die 53-Jährige Vulkanisiermeisterin beweist, dass Frauen in Männerberufen erfolgreich sind. Seit 2007 ist sie Chefin von Reifen-Schmiedel in Crimmitschau, der jetzt sein 70-jähriges Bestehen feiert.

Frauen in Männerberufen: Wie gut das funktioniert, dafür ist Diana Schmiedel das beste Beispiel. Seit 2007 führt sie als Vulkanisiermeisterin den elterlichen Betrieb in Crimmitschau, den Reifen-Schmiedel, der in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert. Die 53-Jährige begann 1993 in der Firma, nachdem sie in Reutlingen ihre Lehre...