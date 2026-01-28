Fraureuth investiert 400.000 Euro in Bauhof-Erweiterung

Werdau
Seit Jahren wird das Vorhaben aufgeschoben, nun soll es Realität werden. Auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sollen sich verbessern.
Die Gemeinde Fraureuth will ihren Bauhof vergrößern. „Die derzeitigen Bedingungen auf dem Fabrikgelände sind nicht mehr länger tragbar. Wir schieben dieses Projekt schon längere Zeit vor uns her“, sagte Bürgermeister Matthias Topitsch (CDU). Unter anderem seien die Arbeitsbedingungen für die sieben Beschäftigten schlecht. Ein...
