Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung.
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung.
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Werdau
Fraureuth: Jogger schubst Radfahrer und verletzt ihn
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat, die sich auf dem Plattenweg nahe dem Waldbad ereignet hat.

Fraureuth.

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden, teilt die Polizei mit. Der 68-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seinem Rad auf dem Plattenweg zwischen der Karl-Liebknecht-Straße und dem Fraureuther Waldbad an der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. Als er einem entgegenkommenden Jogger auswich, schubste dieser Unbekannte den 68-Jährigen unvermittelt. Der stürzte. „Der unbekannte Tatverdächtige lief danach einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern“, sagte Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau. Die Polizei sucht Zeugen zu dieser Tat und zu dem unbekannten Jogger. Diese sollten sich im Polizeirevier unter der Rufnummer 03761 7020 melden. (rdl)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.08.2025
1 min.
Crimmitschau: Unbekannte zerkratzen Auto und treten die Außenspiegel ab
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung.
Die Polizei sucht Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben.
Jens Arnold
24.07.2025
1 min.
Unbekannte stehlen E-Bike in Fraureuth
Die Polizei sucht nach den Dieben eines E-Bikes in Fraureuth.
Ein hochwertiges E-Mountainbike ist in Fraureuth abhanden gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.
Konrad Rüdiger
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel