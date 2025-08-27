Fraureuth: Jogger schubst Radfahrer und verletzt ihn

Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat, die sich auf dem Plattenweg nahe dem Waldbad ereignet hat.

Fraureuth.

Ein Radfahrer ist am Montagnachmittag von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden, teilt die Polizei mit. Der 68-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seinem Rad auf dem Plattenweg zwischen der Karl-Liebknecht-Straße und dem Fraureuther Waldbad an der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. Als er einem entgegenkommenden Jogger auswich, schubste dieser Unbekannte den 68-Jährigen unvermittelt. Der stürzte. „Der unbekannte Tatverdächtige lief danach einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern“, sagte Sebastian Schmidt von der Polizeidirektion Zwickau. Die Polizei sucht Zeugen zu dieser Tat und zu dem unbekannten Jogger. Diese sollten sich im Polizeirevier unter der Rufnummer 03761 7020 melden. (rdl)