Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?

Werdau
Der Gemeindewahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten. Ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Die Entscheidung naht: In Fraureuth wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zwei Kandidaten wollen an die Rathausspitze – doch nur einer kann die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch antreten. Es ist ein ungewohntes Bild in der 5000-Einwohner-Gemeinde: Zwei Namen auf dem Wahlzettel, zwei Bewerber, die um den Bürgermeistersessel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.