MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?

In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen. Bild: Köhler
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen. Bild: Köhler
Werdau
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Gemeindewahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten. Ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.

Die Entscheidung naht: In Fraureuth wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zwei Kandidaten wollen an die Rathausspitze – doch nur einer kann die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch antreten. Es ist ein ungewohntes Bild in der 5000-Einwohner-Gemeinde: Zwei Namen auf dem Wahlzettel, zwei Bewerber, die um den Bürgermeistersessel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
17.12.2025
1 min.
Bürgermeisterwahl 2026 in Fraureuth: Robby Safferthal erster Kandidat
Robby Safferthal (l.), der als Hauptamtsleiter tätig ist, spricht mit Kollege Jens Gläser.
Der 47-Jährige tritt als parteiloser Kandidat an und benötigt Unterstützungsunterschriften. Weitere Bewerber können sich bis zum 15. Januar 2026 melden.
Jochen Walther
22.12.2025
1 min.
Fraureuther Grundschule rüstet auf: Digitale Tafel für 6000 Euro dank lokaler Stiftung
Frank Schlegel (2. v. l.) und seine Frau Andrea (2. v. r.) während der Übergabe.
Interaktives Lernen mit neuer Technik: Eine digitale Tafel bringt frischen Schwung in den Unterricht – und wurde bereits eingeweiht.
Jochen Walther
Mehr Artikel