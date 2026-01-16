Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?

Der Gemeindewahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten. Ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.

Die Entscheidung naht: In Fraureuth wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zwei Kandidaten wollen an die Rathausspitze – doch nur einer kann die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch antreten. Es ist ein ungewohntes Bild in der 5000-Einwohner-Gemeinde: Zwei Namen auf dem Wahlzettel, zwei Bewerber, die um den Bürgermeistersessel... Die Entscheidung naht: In Fraureuth wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zwei Kandidaten wollen an die Rathausspitze – doch nur einer kann die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch antreten. Es ist ein ungewohntes Bild in der 5000-Einwohner-Gemeinde: Zwei Namen auf dem Wahlzettel, zwei Bewerber, die um den Bürgermeistersessel...