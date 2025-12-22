MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Fraureuther Grundschule rüstet auf: Digitale Tafel für 6000 Euro dank lokaler Stiftung

Frank Schlegel (2. v. l.) und seine Frau Andrea (2. v. r.) während der Übergabe.
Frank Schlegel (2. v. l.) und seine Frau Andrea (2. v. r.) während der Übergabe. Bild: Safferthal/Gemeinde
Frank Schlegel (2. v. l.) und seine Frau Andrea (2. v. r.) während der Übergabe.
Frank Schlegel (2. v. l.) und seine Frau Andrea (2. v. r.) während der Übergabe. Bild: Safferthal/Gemeinde
Werdau
Fraureuther Grundschule rüstet auf: Digitale Tafel für 6000 Euro dank lokaler Stiftung
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Interaktives Lernen mit neuer Technik: Eine digitale Tafel bringt frischen Schwung in den Unterricht – und wurde bereits eingeweiht.

Moderne Technik für modernen Unterricht: Die Grundschule in Fraureuth freut sich über eine interaktive Tafel im Wert von 6000 Euro. Möglich machte das die „Dr. Frank und Andrea Schlegel Stiftung“, die ihren Hauptsitz in Fraureuth hat. Am Freitag wurde die digitale Tafel feierlich an die Grundschule übergeben – im Beisein von Kindern,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
2 min.
92-mal Nächstenliebe: Fraureuths Edeka-Kunden spenden für die Tafel
Bei der Übergabe der 92 Tüten an die Mitarbeiter der Reichenbacher Tafel.
Herz zeigen in harten Zeiten: Beim Edeka wurden wieder Einkaufstüten für Bedürftige gepackt – die Aktion ist längst zur guten Tradition geworden.
Jochen Walther
11:10 Uhr
3 min.
Drei Wege, um an einen Arzttermin zu kommen
Die Suche nach einem freien Arzttermin gestaltet sich oft schwierig: Besetztzeichen und lange Wartezeiten sind keine Seltenheit.
Das Knie zwickt, aber Sie haben noch keinen Orthopäden - und auch keine Lust, diverse Praxen abzutelefonieren? Es gibt noch andere Wege zum Arzttermin. Ein Überblick.
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
16:15 Uhr
1 min.
Bürgermeisterwahl 2026 in Fraureuth: Robby Safferthal erster Kandidat
Robby Safferthal (l.), der als Hauptamtsleiter tätig ist, spricht mit Kollege Jens Gläser.
Der 47-Jährige tritt als parteiloser Kandidat an und benötigt Unterstützungsunterschriften. Weitere Bewerber können sich bis zum 15. Januar 2026 melden.
Jochen Walther
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel