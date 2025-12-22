Fraureuther Grundschule rüstet auf: Digitale Tafel für 6000 Euro dank lokaler Stiftung

Interaktives Lernen mit neuer Technik: Eine digitale Tafel bringt frischen Schwung in den Unterricht – und wurde bereits eingeweiht.

Moderne Technik für modernen Unterricht: Die Grundschule in Fraureuth freut sich über eine interaktive Tafel im Wert von 6000 Euro. Möglich machte das die „Dr. Frank und Andrea Schlegel Stiftung“, die ihren Hauptsitz in Fraureuth hat. Am Freitag wurde die digitale Tafel feierlich an die Grundschule übergeben – im Beisein von Kindern,...