Fraureuther Porzellan im Herrenhaus: Neue Stücke aus Reichenbacher Nachlass

Werdau
Nach der Sommerpause eröffnet die Schau bereits am Samstag wegen des Traktorentreffens. Sonst ist immer sonntags Gelegenheit für einen Besuch.
Neue Ausstellungsstücke sind in der Sammlung des Fördervereins „Fraureuther Porzellan“ im Herrenhaus zu bewundern. Am Samstag beenden die Mitglieder die Sommerpause für ihre Schau über das edle Porzellan, das zwischen 1864 und 1926 in der Fraureuther Fabrik hergestellt worden ist. „Unter anderem haben wir besonders schöne Lampen aus...
