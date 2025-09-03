Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fraureuther Porzellan im Herrenhaus: Neue Stücke aus Reichenbacher Nachlass

Anette Böhme kann Besuchern der Ausstellung im Herrenhaus neue Exponate präsentieren.
Anette Böhme kann Besuchern der Ausstellung im Herrenhaus neue Exponate präsentieren.
Werdau
Fraureuther Porzellan im Herrenhaus: Neue Stücke aus Reichenbacher Nachlass
Redakteur
Von Annegret Riedel
Nach der Sommerpause eröffnet die Schau bereits am Samstag wegen des Traktorentreffens. Sonst ist immer sonntags Gelegenheit für einen Besuch.

Neue Ausstellungsstücke sind in der Sammlung des Fördervereins „Fraureuther Porzellan“ im Herrenhaus zu bewundern. Am Samstag beenden die Mitglieder die Sommerpause für ihre Schau über das edle Porzellan, das zwischen 1864 und 1926 in der Fraureuther Fabrik hergestellt worden ist. „Unter anderem haben wir besonders schöne Lampen aus...
04.09.2025
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:08 Uhr
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
12.08.2025
Fraureuth: Abc-Schützen starten mit Überraschung in den Schulalltag
Für die 46 Fraureuther Abc-Schützen gab es zum Schulstart eine Überraschung.
Geschenke sollen den Werkunterricht an der Grundschule sicherer machen. 46 Mädchen und Jungen feierten ihren Schulanfang.
Annegret Riedel
04.09.2025
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
27.08.2025
Fraureuth: Jogger schubst Radfahrer und verletzt ihn
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Körperverletzung.
Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat, die sich auf dem Plattenweg nahe dem Waldbad ereignet hat.
Annegret Riedel
09:15 Uhr
Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt
Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.
Cornelia Henze
