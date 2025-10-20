Fraureuths Geschichte erleben: Lehrpfad mit Schautafeln und QR-Codes startet am Samstag

Ein Spaziergang entlang der Hauptstraße zeigt, was früher an bekannten Orten geschah. Ein Verein bringt mit Infoschildern und digitalen Extras Geschichte näher.

Was hat ein Parkplatz mit Fraureuths Geschichte zu tun? Oder ein Wohnhaus, das früher eine Schule war? Wer das wissen will, kann sich ab Samstag auf eine historische Entdeckungstour durch den Ort begeben. 10 Uhr startet am Markt die Eröffnung des neuen „Lehrpfads Ortsgeschichte“. Der Spaziergang führt entlang der Hauptstraße zu sechs...