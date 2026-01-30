Frische gegen den Trend: Wie ein Obst- und Gemüseladen am Werdauer Markt seit 25 Jahren überlebt

Werdau
Während Supermärkte wachsen, halten Jörg und Antje Franik unbeirrt an ihrem Fachgeschäft fest. Mit nächtlichen Fahrten zum Großmarkt, Vielfalt und persönlicher Beratung behaupten sie sich gegen Konkurrenz.
Gelbe Ringelbeete, Kugelauberginen, Tobinambur, Orchideensalat, Süßkartoffeln: Wer den Laden von Jörg und Antje Franik am Werdauer Markt betritt, taucht in eine Welt voller Farben und Geschmäcker ein. Für Obst- und Gemüsefans ist das Fachgeschäft ein kleines Paradies – für die Inhaber das Ergebnis von 25 Jahren harter Arbeit und
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.