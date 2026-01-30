MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Frische gegen den Trend: Wie ein Obst- und Gemüseladen am Werdauer Markt seit 25 Jahren überlebt

Jörg Franik ist zwar gelernter Bäcker, aber liebt seinen jetzigen Job. Mittlerweile ist er der einzige Fachhändler für Obst und Gemüse in der Stadt Werdau.
Jörg Franik ist zwar gelernter Bäcker, aber liebt seinen jetzigen Job. Mittlerweile ist er der einzige Fachhändler für Obst und Gemüse in der Stadt Werdau. Bild: Ralph Köhler
Täglich schnippelt Antje Franik verschiedenes Obst für Salate. Sie macht auch herzhafte Salate und Obstplatten.
Täglich schnippelt Antje Franik verschiedenes Obst für Salate. Sie macht auch herzhafte Salate und Obstplatten. Bild: Ralph Köhler
Heute kaufen Kunden saisonbewusster als früher ein, schätzten jetzt das Wintergemüse, sagt der Chef.
Heute kaufen Kunden saisonbewusster als früher ein, schätzten jetzt das Wintergemüse, sagt der Chef. Bild: Ralph Köhler
Jörg Franik ist zwar gelernter Bäcker, aber liebt seinen jetzigen Job. Mittlerweile ist er der einzige Fachhändler für Obst und Gemüse in der Stadt Werdau.
Jörg Franik ist zwar gelernter Bäcker, aber liebt seinen jetzigen Job. Mittlerweile ist er der einzige Fachhändler für Obst und Gemüse in der Stadt Werdau. Bild: Ralph Köhler
Täglich schnippelt Antje Franik verschiedenes Obst für Salate. Sie macht auch herzhafte Salate und Obstplatten.
Täglich schnippelt Antje Franik verschiedenes Obst für Salate. Sie macht auch herzhafte Salate und Obstplatten. Bild: Ralph Köhler
Heute kaufen Kunden saisonbewusster als früher ein, schätzten jetzt das Wintergemüse, sagt der Chef.
Heute kaufen Kunden saisonbewusster als früher ein, schätzten jetzt das Wintergemüse, sagt der Chef. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Frische gegen den Trend: Wie ein Obst- und Gemüseladen am Werdauer Markt seit 25 Jahren überlebt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während Supermärkte wachsen, halten Jörg und Antje Franik unbeirrt an ihrem Fachgeschäft fest. Mit nächtlichen Fahrten zum Großmarkt, Vielfalt und persönlicher Beratung behaupten sie sich gegen Konkurrenz.

Gelbe Ringelbeete, Kugelauberginen, Tobinambur, Orchideensalat, Süßkartoffeln: Wer den Laden von Jörg und Antje Franik am Werdauer Markt betritt, taucht in eine Welt voller Farben und Geschmäcker ein. Für Obst- und Gemüsefans ist das Fachgeschäft ein kleines Paradies – für die Inhaber das Ergebnis von 25 Jahren harter Arbeit und
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:19 Uhr
3 min.
Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer
Wird überraschend neuer Trainer von Eintracht Frankfurt: Albert Riera. (Archivbild)
Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller hat in Frankfurt ein wenig gedauert. Jetzt steht der neue Chefcoach fest.
15:24 Uhr
2 min.
Löwen-Apotheke in Werdau schließt: Linken-Sprecherin kritisiert Koalition
Die Löwen-Apotheke auf dem Markt gegenüber dem Rathaus in Werdau schließt am Samstag.
Sachsen verliert eine seiner ältesten Apotheken. Susanne Schaper warnt vor einer sich verschärfenden Versorgungslage und kritisiert das zögerliche Handeln von CDU und SPD.
Annegret Riedel
05.01.2026
2 min.
Ehemaliger Koch stellt seine Bilder in Werdauer Galerie aus
Jörg Pömpner stellt derzeit eine Auswahl seiner Bilder in der Galerie der Stadthalle Werdau aus.
Mit dem Ruhestand hat Jörg Pömpner wieder mit dem Malen begonnen. Im Mal- und Zeichenzirkel ist der Crimmitschauer der Hahn im Korb.
Annegret Riedel
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
19:40 Uhr
4 min.
"Phänomenale Leistung": Handballer spielen um den EM-Titel
Juri Knorr findet zurück zu alter Stärke.
Deutschland steht im Finale der Handball-Europameisterschaft. Angstgegner Kroatien kann die Mannschaft um Juri Knorr nicht stoppen. Im Endspiel könnte der Topfavorit warten.
Jordan Raza und Eric Dobias, dpa
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel