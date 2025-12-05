Fristlose Kündigung für Rentner nach Schrebergarten-Zoff: „Der ging wie eine V1-Rakete auf mich los“

Werdau
Nach Streit mit dem Chef des Gartenvereins Rudelswalde soll Dietmar Schernell raus. Polizei ermittelt, Verband droht mit Klage – wie 2024 in „Glück Auf“, wo eine Renterin vor die Tür gesetzt wurde.
Er kam nur zum Gießen – und fand sich plötzlich in einem Polizeifall wieder. Ein handfester Streit zwischen einem Rentner und dem Vereinsvorsitzenden eskaliert – und endet mit Kündigung, Anzeigen und Vorwürfen, die den Ruf des Kleingartenwesens beschädigen. Seit fast 18 Jahren pflegt Dietmar Schernell seine Parzelle im Kleingartenverein...
