Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Fristlose Kündigung für Rentner nach Schrebergarten-Zoff: „Der ging wie eine V1-Rakete auf mich los“

Kleingärtner Dietmar Schernell soll seine Parzelle räumen. Der Regionalverband wirft dem 68-Jährigen vor, den Vereinsfrieden zu stören. Dagegen wehrt sich der Laubenpieper.
Kleingärtner Dietmar Schernell soll seine Parzelle räumen. Der Regionalverband wirft dem 68-Jährigen vor, den Vereinsfrieden zu stören. Dagegen wehrt sich der Laubenpieper. Bild: Ralph Köhler
Bei den Kleingärtnern Rudelswalde gibt es Streit.
Bei den Kleingärtnern Rudelswalde gibt es Streit. Bild: Ralph Köhler
Ronny Streifler (r.) übernahm den Posten des Verbandschefs im Vorjahr von Uwe Jakobeit.
Ronny Streifler (r.) übernahm den Posten des Verbandschefs im Vorjahr von Uwe Jakobeit. Bild: Riedel/Archiv
Kleingärtner Dietmar Schernell soll seine Parzelle räumen. Der Regionalverband wirft dem 68-Jährigen vor, den Vereinsfrieden zu stören. Dagegen wehrt sich der Laubenpieper.
Kleingärtner Dietmar Schernell soll seine Parzelle räumen. Der Regionalverband wirft dem 68-Jährigen vor, den Vereinsfrieden zu stören. Dagegen wehrt sich der Laubenpieper. Bild: Ralph Köhler
Bei den Kleingärtnern Rudelswalde gibt es Streit.
Bei den Kleingärtnern Rudelswalde gibt es Streit. Bild: Ralph Köhler
Ronny Streifler (r.) übernahm den Posten des Verbandschefs im Vorjahr von Uwe Jakobeit.
Ronny Streifler (r.) übernahm den Posten des Verbandschefs im Vorjahr von Uwe Jakobeit. Bild: Riedel/Archiv
Werdau
Fristlose Kündigung für Rentner nach Schrebergarten-Zoff: „Der ging wie eine V1-Rakete auf mich los“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Streit mit dem Chef des Gartenvereins Rudelswalde soll Dietmar Schernell raus. Polizei ermittelt, Verband droht mit Klage – wie 2024 in „Glück Auf“, wo eine Renterin vor die Tür gesetzt wurde.

Er kam nur zum Gießen – und fand sich plötzlich in einem Polizeifall wieder. Ein handfester Streit zwischen einem Rentner und dem Vereinsvorsitzenden eskaliert – und endet mit Kündigung, Anzeigen und Vorwürfen, die den Ruf des Kleingartenwesens beschädigen. Seit fast 18 Jahren pflegt Dietmar Schernell seine Parzelle im Kleingartenverein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:36 Uhr
5 min.
Streaming erobert Hollywood – Netflix übernimmt Warner Bros.
Netflix erobert Hollywood.
Ein Chef von Warner Bros. verspottete einst Netflix als "albanische Armee", die nicht die Welt erobern könne. Jetzt will der Streaming-Dienst das Hollywood-Studio übernehmen. Es gibt auch Gegenwind.
Andrej Sokolow und Evelyn Denich, dpa
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
14:00 Uhr
3 min.
Deutsche Bank schließt ihre Filiale in Crimmitschau: „Das kommt alles überraschend“
Die Deutsche Bank will sich aus der Crimmitschauer Innenstadt zurückziehen.
Noch vor Frühling ist Schluss: Kunden müssen künftig nach Zwickau fahren – oder auf App und Telefonbanking setzen. Dabei gab es zuvor ganz andere Signale.
Jochen Walther
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
03.12.2025
4 min.
Crimmitschau kauft erste Schrottimmobilie an der Jakobsgasse: „Ich hoffe, dass das kein Einzelfall bleibt“
Sobald die drei Schrottimmoblien nahe dem Mannichswalder Platz verschwunden sind, will die Stadt den Straßenabschnitt inklusive Mini-Fussweg erheblich verbreitern.
Lange verfiel die Hausruine Jakobsgasse 5 still vor sich hin – jetzt übernimmt die Kommune das marode Haus. Ein Anfang, der vielen Hoffnung macht – aber reicht er aus?
Jochen Walther
19:32 Uhr
3 min.
Schüler gegen Wehrpflicht - Tausende Teilnehmer bei Streik
In Dresden begann der Protest um 10.00 Uhr.
Bundesweit setzen junge Menschen mit den Demonstrationen ein Zeichen gegen die Wehrpflicht. In Sachsen beteiligen sich Tausende an den Aktionen.
Mehr Artikel