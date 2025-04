Frühjahrsputz in Mannichswalde: Kinder bauen Sitzstangen für Greifvögel

Am 29. März wird in dem Crimmitschauer Ortsteil gemeinsam der Winterdreck beseitigt.

Die Mannichswalder veranstalten am 29. März einen großen Einsatz, um ihr Dorf frühlingsfit zu machen. Zu dieser Gemeinschaftsaktion rufen die Mitglieder des Ortschaftsrates alle Einwohner auf. Treff dafür ist um 9 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Unter anderem soll rund um das Kriegerdenkmal, am Wanderweg zur Turmhütte, am Hohen Eck und rund um...