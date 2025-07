Führungswechsel beim Verein „Vielfalt für Bürger“ in Neukirchen: Nach fast 20 Jahren übergibt Heidi Fengler-Kuna an Jana Erler

Mit einem Wechsel im Vorstand stellt der Verein die Weichen für die Zukunft. Das Ziel ist klar: Gemeinschaft fördern und ein attraktives Angebot für alle sichern.

Am 25. Juni hat im Vorstand des Vereins „Vielfalt für Bürger“ in Neukirchen offiziell die Führung gewechselt: Gründerin Heidi Fengler-Kuna (70) gab das Amt an Jana Erler (60) weiter, die bisher als Kassenprüferin tätig war. Jochen Frohmayer wurde zum Vize-Chef gewählt. Martina Wirsing bleibt Schriftführerin, Robert Jung unterstützt...