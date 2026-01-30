„Fußball ist keine Hexerei“: Crimmitschauer Kinder drehen eigenen Film für Festival in Berlin

Werdau
Mit Kamera, Drehbuch und viel Eigeninitiative erzählen junge Fußballfans des FC Crimmitschau ihre Geschichte. Bald vor großem Publikum und auf großer Leinwand.
„Fußball ist keine Hexerei“ heißt der Kurzfilm der Kinder des FC Crimmitschau, die innerhalb des Medienprojekts „11mm CHECK!“ über mehrere Monate hinweg ihren eigenen Film gedreht haben. Gedreht wurde auf dem Sportplatz und in einem Abrisshaus im Ortsteil Frankenhausen – mit Kameras, Stativen, selbst geschriebenem Skript und großem...
