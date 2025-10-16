Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Unbekannte haben sich an der einstigen Musikschule nahe dem Tierheim zu schaffen gemacht.
Unbekannte haben sich an der einstigen Musikschule nahe dem Tierheim zu schaffen gemacht.
Werdau
Gablenz bei Crimmitschau: Schornstein gestohlen
Redakteur
Von Bernd Appel
Das gute Stück besteht aus Edelstahl und ist zehn Meter lang. Es wurde von der Giebelwand der ehemaligen Musikschule am Mühlweg demontiert.

Besonders dreiste Diebe haben im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz zugeschlagen: Wie die Polizei mitteilt, demontierten sie einen zehn Meter hohen Schornstein aus Edelstahl von der Giebelwand der Musikschule am Mühlweg. Der Schornstein hatte demnach einen Durchmesser von etwa 25 Zentimeter, sein Wert wird auf 2000 Euro beziffert. Nach Auskunft von...
