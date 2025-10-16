Gablenz bei Crimmitschau: Schornstein gestohlen

Werdau
Das gute Stück besteht aus Edelstahl und ist zehn Meter lang. Es wurde von der Giebelwand der ehemaligen Musikschule am Mühlweg demontiert.
Besonders dreiste Diebe haben im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz zugeschlagen: Wie die Polizei mitteilt, demontierten sie einen zehn Meter hohen Schornstein aus Edelstahl von der Giebelwand der Musikschule am Mühlweg. Der Schornstein hatte demnach einen Durchmesser von etwa 25 Zentimeter, sein Wert wird auf 2000 Euro beziffert. Nach Auskunft von...
