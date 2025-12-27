Gänsehaut, Glücksmomente, große Gesten: Welche Geschichten „Freie Presse“-Reporter aus Westsachsen 2025 bewegt haben

Werdau
Ein Abend, an dem alle aufstanden. Ein Morgen, an dem Leseratten Schlange standen. Ein Nachmittag, der Freundschaft neu definiert. Diese besonderen Begegnungen bleiben in Erinnerung.
Thomas Croy, Redaktion Zwickau: Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an den 30. August zurückdenke: Bei „Classics“ unter Sternen auf dem Zwickauer Hauptmarkt tritt plötzlich ein Mann ins Rampenlicht, der im Programm nicht vorgesehen ist: Ronny Igel aus Planitz. Mit stockender Stimme erzählt er von der Erkrankung seiner Tochter Marie,...
