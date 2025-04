Gartenlauben in Neukirchen/Pleiße abgebrannt

Die Feuerwehr musste am Samstag in eine Kleingartenanlage ausrücken. Was den Brand ausgelöst hat, steht bereits fest.

In einer Kleingartenanlage in der Gartenstraße in Neukirchen/Pleiße sind am Samstagmittag gegen 13 Uhr zwei Gartenlauben abgebrannt. Wie die Polizei in Zwickau erklärte, sei der Brand infolge von Schweißarbeiten auf dem Gelände entstanden. Funkenflug setzte demnach zuerst eine Hecke in Brand. Das Feuer griff den Angaben zufolge danach auf die... In einer Kleingartenanlage in der Gartenstraße in Neukirchen/Pleiße sind am Samstagmittag gegen 13 Uhr zwei Gartenlauben abgebrannt. Wie die Polizei in Zwickau erklärte, sei der Brand infolge von Schweißarbeiten auf dem Gelände entstanden. Funkenflug setzte demnach zuerst eine Hecke in Brand. Das Feuer griff den Angaben zufolge danach auf die...