Gaudi-Wettbewerb in Langenreinsdorf: Der Beste bringt zwölf Bierkästen in die Waagerechte

Eine besondere Veranstaltung hat zum Dorffest für großes Interesse gesorgt. Um die 50 Teilnehmer versuchten ihr Glück.

Ein Gaudi-Wettbewerb hat zum Dorffest am Samstag in Langenreinsdorf für einen wahren Teilnehmeransturm gesorgt. Fast 50 Frauen, Männer und Jugendliche stellten sich der lustigen Challenge, die Yann Heilmann, Benjamin Schädlich und Eric Koch organisierten und beaufsichtigten. Angelehnt an eine Wand mussten so viele Bierkästen wie möglich...