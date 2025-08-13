Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Gelernte Zahntechnikerin eröffnet Modeboutique in Werdau wieder: Was ihr Ehemann damit zu tun hat

Susann Krabacz hat die Modeboutique am Werdauer Sternplatz wiedereröffnet.
Susann Krabacz hat die Modeboutique am Werdauer Sternplatz wiedereröffnet. Bild: André Kleber
Susann Krabacz hat die Modeboutique am Werdauer Sternplatz wiedereröffnet.
Susann Krabacz hat die Modeboutique am Werdauer Sternplatz wiedereröffnet. Bild: André Kleber
Werdau
Gelernte Zahntechnikerin eröffnet Modeboutique in Werdau wieder: Was ihr Ehemann damit zu tun hat
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem klaren Ziel hat Susann Krabacz das „Damoni“ übernommen. Ihr Geschäft am Sternplatz soll für Individualität stehen. Neben Kleidung bietet die 56-Jährige modische Events an.

„Das Leben ist zu kurz, um langweilige Kleidung zu tragen.“ Dieser Spruch hängt an einer Wand in der Modeboutique „Damoni“ am Sternplatz. Für Chefin Susann Krabacz ist er das tägliche Motto ihrer Arbeit. In dieser Woche hat sie das einige Wochen lang geschlossene Geschäft an der größten Kreuzung in Werdau wiedereröffnet. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
09:25 Uhr
2 min.
Knapp 58 Millionen Euro für Chemnitzer Stadtentwicklung
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild)
Für das Kulturhauptstadtjahr sind zahlreiche Gebäude und Plätze in Chemnitz mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Doch es gibt auch Rückschläge.
14:00 Uhr
2 min.
Einkaufsmeile in Werdau: Lieferschwierigkeiten verzögern Aufstellung von Bänken – Probleme an der Ziegelstraße
Der Wildwuchs an der Ziegelstraße in Werdau verschwindet noch.
Auch die Abfallbehälter kommen erst im September. Das verwilderte Grundstück an der Ziegelstraße wird begrünt.
Annegret Riedel
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
11.08.2025
4 min.
Blaualgen-Alarm in der Koberbachtalsperre Werdau: „Wir trinken das Wasser doch nicht“
Die Stammgäste Günter und Annerose Bluhm aus Crimmitschau gehen trotz der Warnung des Gesundheitsamtes in der Koberbachtalsperre schwimmen.
Das Strandbad bleibt trotz Algenwarnung durch das Gesundheitsamt weiterhin geöffnet. Viele Gäste zeigen sich unbeeindruckt und gehen trotzdem schwimmen.
Annegret Riedel
Mehr Artikel