Gelernte Zahntechnikerin eröffnet Modeboutique in Werdau wieder: Was ihr Ehemann damit zu tun hat

Mit einem klaren Ziel hat Susann Krabacz das „Damoni“ übernommen. Ihr Geschäft am Sternplatz soll für Individualität stehen. Neben Kleidung bietet die 56-Jährige modische Events an.

„Das Leben ist zu kurz, um langweilige Kleidung zu tragen.“ Dieser Spruch hängt an einer Wand in der Modeboutique „Damoni“ am Sternplatz. Für Chefin Susann Krabacz ist er das tägliche Motto ihrer Arbeit. In dieser Woche hat sie das einige Wochen lang geschlossene Geschäft an der größten Kreuzung in Werdau wiedereröffnet. Die...