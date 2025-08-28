„Gemerkt, dass Kraft und Energie fehlen“: Matthias Gerth spricht erstmals über die Gründe für seinen Rückzug aus dem Vorstand des ETC Crimmitschau

Crimmitschau. Kurz vor Beginn der Eishockey-Saison hat Matthias Gerth sein Amt als Vorsitzender des 750-Mitglieder-Vereins niedergelegt. Im Interview spricht er erstmals über die Gründe, die zur Entscheidung führten, und Momente, die aus 18 Jahren im ETC-Vorstand in Erinnerung bleiben.

Freie Presse: Welche Reaktionen haben Sie nach der Entscheidung, das Amt des Vorsitzenden niederzulegen, erhalten? Freie Presse: Welche Reaktionen haben Sie nach der Entscheidung, das Amt des Vorsitzenden niederzulegen, erhalten?