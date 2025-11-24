Geschenkidee aus Werdau: Neue Weihnachtssterne mit lokaler Geschichte

Werdau
Kirche, Stolpersteine und Viadukt: Drei neue Weihnachtsstern-Motive, gestaltet mit Herz von junger Mediengestalterin, verbinden Tradition mit Kreativität.
Drei neue Motive erweitern die beliebte Werdauer Weihnachtsstern-Serie: Kirche, Gedenken und Eisenbahn als Geschenkidee. Hinter den filigranen Holzarbeiten steckt viel Herzblut – und eine junge Mediengestalterin. Seit 2015 werden die Werdauer Weihnachtssterne als regionale Geschenkidee gefertigt. Produziert in der ortsansässigen...
