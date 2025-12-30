Glasfaserausbau in Werdau: „Wir haben mittlerweile Sorge, dass das ganze Projekt schiefgeht“

Werdau
Die notwendigen Arbeiten für ein schnelles Internet im Stadtgebiet liegen weit hinter dem Zeitplan. Im Januar müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden.
Die Stadt Werdau liegt beim geförderten Glasfaserausbau weit hinter dem Zeitplan zurück. „Leider sind durch die Eins Energie gemachten Zusagen nicht eingetroffen. Erneut hat eine durch das Unternehmen beauftragte Tiefbaufirma nicht mit den erforderlichen Arbeiten begonnen“, sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf...
