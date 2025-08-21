Gleich zwei Wasserrohrbrüche in Werdau

Im Stadtteil Leubnitz mussten fast 100 Anwohner vorübergehend ohne Leitungswasser auskommen.

Gleich zwei Wasserrohrbrüche haben auf dem Fuchsweg in Leubnitz in dieser Woche für Havarien und eine Vollsperrung der Straße gesorgt. Vorübergehend hatten an die 100 Anwohner in diesem Viertel des Werdauer Stadtteils kein Leitungswasser mehr. Laut Wasserwerkesprecherin Heike Thieroff ereignete sich der erste Wasserrohrbruch in Höhe der...