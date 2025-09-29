Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Crimmitschau wurden mehrere Hauswände besprüht.
In Crimmitschau wurden mehrere Hauswände besprüht. Bild: Symbolbild: Peter Endig/dpa
In Crimmitschau wurden mehrere Hauswände besprüht.
In Crimmitschau wurden mehrere Hauswände besprüht. Bild: Symbolbild: Peter Endig/dpa
Werdau
Graffiti-Schmierereien in Crimmitschau – Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Im Verlauf des Wochenendes wurden mehrere Häusern an der Mühlgasse, Unteren Mühlgasse, Parkgasse, Webergasse und Leipziger Straße besprüht.

Crimmitschau.

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Graffiti-Schmierereien, die im Verlauf des vergangenen Wochenende von Unbekannten im Stadtgebiet von Crimmitschau hinterlassen wurden. Wie am Montag mitgeteilt wurde, hinterließen der oder die Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 8 Uhr, diverse Graffiti in verschiedenen Farben und Ausführungen an mehreren Häusern an der Mühlgasse, der Unteren Mühlgasse, der Parkgasse, der Webergasse und der Leipziger Straße. Welche Gesamtkosten für die Beseitigung der Schmierereien anfallen werden, sei derzeit noch unklar. Informationen zu Beobachtungen und Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Werdau unter der Telefonnummer 03761 7020 entgegen. (mib)

