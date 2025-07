Großbaustelle in der Werdauer Innenstadt: „Die Nerven der Leute sind schon arg strapaziert“

Auf der August-Bebel-Straße tobt das Baugeschehen. Der erste Abschnitt soll am 31. Juli fertig sein. Was sich die Händler wünschen.

Am 31. Juli rollt der Verkehr auf der August-Bebel-Straße in Werdau zwischen Kreisverkehr Annoncenuhr und Abzweig Ziegelstraße wieder. Das sagte am Freitag Bauleiter Michael Waldmann von der VSTR Rodewisch. Dieses Unternehmen baut derzeit die Einkaufsmeile in der Innenstadt neu. „Dann wird ein Abbiegen nach rechts auf die Ziegelstraße und...