Grundstein für das größte Bauvorhaben in Werdau ist gelegt

Gemeindewehrleiter Sascha Klappstein freut sich über den Kompromiss: Die Investition in Werdau stärkt das Ehrenamt und die Sicherheit der Einwohner. Der Weg bis dahin war weit.

Zahlreiche Feuerwehrleute aus der Region und interessierte Bürger haben am späten Freitagnachmittag die feierliche Grundsteinlegung für den Erweiterungsneubau der freiwilligen Feuerwehr am Breitscheidplatz in Werdau mitverfolgt. „Der Bau ist ein Meilenstein für das hiesige Feuerwehrwesen“, sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (UL).... Zahlreiche Feuerwehrleute aus der Region und interessierte Bürger haben am späten Freitagnachmittag die feierliche Grundsteinlegung für den Erweiterungsneubau der freiwilligen Feuerwehr am Breitscheidplatz in Werdau mitverfolgt. „Der Bau ist ein Meilenstein für das hiesige Feuerwehrwesen“, sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (UL)....