Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für das neue Gerätehaus der Werdauer Wehr wurde am Freitagnachmittag der Grundstein gelegt.
Für das neue Gerätehaus der Werdauer Wehr wurde am Freitagnachmittag der Grundstein gelegt. Bild: André Kleber
Für das neue Gerätehaus der Werdauer Wehr wurde am Freitagnachmittag der Grundstein gelegt.
Für das neue Gerätehaus der Werdauer Wehr wurde am Freitagnachmittag der Grundstein gelegt. Bild: André Kleber
Werdau
Grundstein für das größte Bauvorhaben in Werdau ist gelegt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gemeindewehrleiter Sascha Klappstein freut sich über den Kompromiss: Die Investition in Werdau stärkt das Ehrenamt und die Sicherheit der Einwohner. Der Weg bis dahin war weit.

Zahlreiche Feuerwehrleute aus der Region und interessierte Bürger haben am späten Freitagnachmittag die feierliche Grundsteinlegung für den Erweiterungsneubau der freiwilligen Feuerwehr am Breitscheidplatz in Werdau mitverfolgt. „Der Bau ist ein Meilenstein für das hiesige Feuerwehrwesen“, sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (UL)....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
1 min.
Werdau: Monatsende ist Grundsteinlegung für Feuerwehr-Neubau
Der Neu- und Umbau des Feuerwehrstandortes in Werdau kostet rund acht Millionen Euro.
Für den 28. November sind auch interessierte Einwohner eingeladen. An diesem Tag veranstaltet die Wehr außerdem ihren traditionellen Weihnachtsmarkt.
Annegret Riedel
24.10.2025
4 min.
Mehr als ein Bauprojekt: Werdauer Feuerwehr-Duo lebt für sein neues Gerätehaus
Zwischen Wohnhäusern, dem Polizeirevier und dem alten Feuerwehrgerätehaus entsteht das neue Depot in Werdau. Einst schauten dort die Anwohner auf einen Spielplatz mit viel Grün.
Zwei Feuerwehrmänner und ihr Herzensprojekt: In Werdau wächst Stein für Stein, worauf viele seit Jahren hoffen. Sie begleiten jeden Schritt – fokussiert, engagiert, ganz nah dran.
André Kleber
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:25 Uhr
2 min.
Korruptionsfall: Frühere EU-Chefdiplomatin beteuert Unschuld
Die frühere EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist wieder auf freiem Fuß. (Archivbild)
Die vorübergehende Festnahme der früheren EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini sorgt in Brüssel für Aufregung. Jetzt meldet sich die Betroffene erstmals zu Wort.
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel