Handschellen klicken: 33-Jähriger soll Einbrüche in Werdau und Glauchau verübt haben

Der Mann wurde in Glauchau nach einem Handgemenge und Flucht festgenommen. Das Zwickauer Amtsgericht hatte bereits am Vortag einen Haftbefehl erlassen.

Ein 33-jähriger slowakischer Staatsbürger ist nach einem Einbruch in Glauchau festgenommen worden. Der Mann soll am späten Dienstagabend, 16. Dezember, in ein Gebäude an der Güterbahnhofstraße eingedrungen sein. Dort durchsuchte er laut der Mitteilung von der Polizei Wohn- und Büroräume. Ein Bewohner überraschte den Tatverdächtigen,...