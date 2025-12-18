MENÜ
  • Handschellen klicken: 33-Jähriger soll Einbrüche in Werdau und Glauchau verübt haben

Ein Mann wurde festgenommen, dem Einbrüche in Werdau und Glauchau vorgeworfen werden.
Ein Mann wurde festgenommen, dem Einbrüche in Werdau und Glauchau vorgeworfen werden. Bild: Symbolfoto: M. Brandt/dpa
Ein Mann wurde festgenommen, dem Einbrüche in Werdau und Glauchau vorgeworfen werden.
Ein Mann wurde festgenommen, dem Einbrüche in Werdau und Glauchau vorgeworfen werden. Bild: Symbolfoto: M. Brandt/dpa
Werdau
Handschellen klicken: 33-Jähriger soll Einbrüche in Werdau und Glauchau verübt haben
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Mann wurde in Glauchau nach einem Handgemenge und Flucht festgenommen. Das Zwickauer Amtsgericht hatte bereits am Vortag einen Haftbefehl erlassen.

Ein 33-jähriger slowakischer Staatsbürger ist nach einem Einbruch in Glauchau festgenommen worden. Der Mann soll am späten Dienstagabend, 16. Dezember, in ein Gebäude an der Güterbahnhofstraße eingedrungen sein. Dort durchsuchte er laut der Mitteilung von der Polizei Wohn- und Büroräume. Ein Bewohner überraschte den Tatverdächtigen,...
