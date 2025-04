Haupteingang zum Werdauer Rathaus wird gebaut

In die Treppe ist Wasser eingedrungen. Auch die historische Tür hat sich verzogen. Wie Besucher jetzt ins Rathaus kommen.

Rund 15.000 Euro wird die Reparatur an der Eingangstreppe zum Werdauer Rathaus am Markt kosten. Das sagt Stadtsprecher René Gentz. Seit einigen Tagen sind Handwerker an der Treppe zugange, die sich verschoben hat. In die so entstandenen Spalten dringt Wasser ein und die historische Tür hat sich verzogen. „Deshalb bleibt der Haupteingang noch...