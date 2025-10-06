Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Heimat in Bildern: Neue Schau in der Gräfenmühle Neukirchen vereint Fotografie und Malerei

Die Ausstellungsteilnehmer besprachen in Neukirchen Details für die Schau in der Kulturscheune.
Die Ausstellungsteilnehmer besprachen in Neukirchen Details für die Schau in der Kulturscheune. Bild: R. Wagner
Die Ausstellungsteilnehmer besprachen in Neukirchen Details für die Schau in der Kulturscheune.
Die Ausstellungsteilnehmer besprachen in Neukirchen Details für die Schau in der Kulturscheune. Bild: R. Wagner
Werdau
Heimat in Bildern: Neue Schau in der Gräfenmühle Neukirchen vereint Fotografie und Malerei
Von Roland Wagner
Am 9. Oktober wird die Kulturscheune wieder zum Treffpunkt für eine Neuauflage der Ausstellung „Pinsel trifft Pixel“.

Eine Neuauflage der Ausstellung „Pinsel trifft Pixel - ländliche Idylle, Natur und Landschaften“ steht am 9. Oktober in der Kulturscheune der Gräfenmühle in Neukirchen an. „Das positive Feedback der Besucher zu den Fotografien und Bildern hat uns dazu bewogen“, sagt Klaus Pöpperl vom Fotozirkel des ortsansässigen Vereins „Vielfalt...
