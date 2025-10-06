Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Herbstferien im Schloss Blankenhain: Interaktive Erlebnisse für die ganze Familie

In der Dorfschule erfahren Ferienkinder, wie der Schulalltag vor mehr als 100 Jahren aussah.
Bild: Michel/Archiv
Herbstferien im Schloss Blankenhain: Interaktive Erlebnisse für die ganze Familie
Von Annegret Riedel
Wie lebten Dorflehrer, Müller und Bauern vor 100 Jahren? Museum organisiert Sonderführungen und Aktionstag.

Zu Veranstaltungen für Kinder lädt das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain in den Herbstferien ein. Die alte Dorfschule und die Bockwindmühle stehen am 9. Oktober im Mittelpunkt. Bei Sonderführungen bekommen die Besucher 10 und 13.30 Uhr Einblick in den Schulalltag und die Arbeit des Dorflehrers vor mehr als 100 Jahren. Das...
